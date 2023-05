Controlli della Finanza in ristoranti e bracerie: nove lavoratori su dieci impiegati in nero

Nove lavoratori in nero su 10 complessivi impiegati in un ristorante di Nardò, in provincia di Lecce. Lo hanno accertato i finanzieri della Compagnia di Gallipoli, nell'ambito di alcuni controlli sul lavoro irregolare. Nell'attività commerciale erano impiegati come cassieri, camerieri e lavapiatti.

I controlli

Nel corso della stessa giornata, le pattuglie della Compagnia hanno esteso gli accertamenti anche in una pizzeria-braceria, sempre di Nardò, nella quale hanno constatato la presenza di ulteriori 5 lavoratori, di cui 3 risultati in 'nero'. Uno dei lavoratori era anche percettore del reddito di cittadinanza e, pertanto, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Lecce e segnalato alla Direzione Provinciale Inps per la revoca del beneficio.

I titolari delle due attività di ristorazione sono stati segnalati dalla Guardia di Finanza all'Ispettorato Territoriale del Lavoro per i conseguenti adempimenti in materia di sospensione dell'attività imprenditoriale.