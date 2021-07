Scontro auto-moto: feriti gravi i due motociclisti

Drammatico incidente nel tardo pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale 17, che da Nardò conduce verso Gallipoli, comuni in provincia di Lecce.

La dinamica

All’altezza dell’incrocio con la strada provinciale 112 “Tarantina”, un'auto, una Ford Focus station wagon si è scontrata frontalmente con una moto Guzzi, per cause ancora da chiarire. L’impatto è stato molto violento, tanto da sbalzare dalla sella il conducente ed il passeggero del mezzo a due ruote, che si sono scontrati contro il parabrezza dell’auto prima di crollare rovinosamente sull’asfalto.

La moto Guzzi coinvolta nell'incidente

Entrambi gravemente feriti, sono stati trasportati d’urgenza dai sanitari del 118 presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove sono arrivati in codice rosso. Illeso, invece, il conducente del veicolo, che si è fermato a prestare soccorso e ha subito lanciato l’allarme. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della stazione di Nardò. Solo lo scorso aprile, a pochi metri di distanza, la stessa strada era divenuta teatro di un tragico incidente, in cui perse la vita una 75enne, insegnante in pensione.