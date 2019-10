Morì dopo un intervento al rene: tre medici del Fazzi finiscono a processo

Ultimo aggiornamento: 19:54

Morì quattro giorni dopo un intervento al rene, eseguito in laparoscopia. Per quel decesso ora tre medici dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove, il 23 aprile 2016, perse la vita una 50enne di Galatina, dovranno affrontare il processo.Due di loro, A.G.F., 68enne di Sanarica, e P.C., 63, di Lecce, saranno giudicati col rito ordinario con l’accusa di non aver adottato le necessarie precauzioni per limitare le lesioni a carico di organi interni, provocando quella intestinale, rivelatasi poi fatale per la donna. Un terzo medico, M.C., 62, di Bari, invece, sarà giudicato col rito alternativo. Secondo il pm avrebbe commesso leggerezze nella fase post-operatoria sottovalutando i sintomi di una perforazione addominale fino al peggioramento delle condizioni della paziente che non venne nemmeno sottoposta ad altri esami.