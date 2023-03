Furti di portafogli in ospedale: arrestati un uomo e una donna

Sarebbero un uomo e una donna, rispettivamente di Minervino di Lecce e di Lecce, i sospetti responsabili di alcuni furti ai danni di pazienti ricoverati all'ospedale Vito Fazzi del capoluogo salentino. I due sono stati arrestati nei giorni scorsi dalla Polizia, grazie alla segnalazione del personale dell'ospedale.

L'arresto in flagranza

I due, identificati in base alle descrizioni delle persone che avevano notato i loro atteggiamenti fortemente sospetti, sono stati rintracciati dalla Polizia nei pressi dell'ospedale e arrestati in flagranza di reato per il reato di furto aggravato in concorso. Entrambi hanno precedenti penali. L'arresto è avvenuto il 5 marzo; nella circostanza sono stati recuperati anche dei portafogli con i documenti di alcune vittime dei furti. Oggi è stata data notizia dalla Questura perché sono stati comminati anche provvedimenti di natura preventiva. Nei confronti di uno di essi, la Questura di Lecce ha emesso un foglio di via obbligatorio dal territorio del Comune di Lecce per due anni. Allo stesso è stato anche notificato un avviso orale a evitare comportamenti a danno di altre persone, per non incorrere in misure di prevenzione più severe.