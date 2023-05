Miss Mondo 2023, arrivate a Gallipoli le bellezze da tutta Italia: domani la prima serata

Sono arrivate in queste ore a Gallipoli, in provincia di Lecce, le 120 bellezze provenienti da ogni Regione italiana, che si sfideranno per conquistare la corona e la fascia che garantirà soltanto a una di loro la partecipazione a Miss Mondo 2023, la più antica e prestigiosa manifestazione del genere al mondo, come rappresentante dell'Italia. È la diciannovesima volta che la competizione internazionale sbarca a Gallipoli.

Le miss mondo a Gallipoli

Il programma della prima delle due serate

Un programma denso per la "città bella". Domani è in programma il tour motivazionale "Non ci ferma nessuno". L'inviato di Striscia la Notizia, Luca Abete, ideatore della campagna sociale dal 2014, incoraggerà i giovani studenti italiani sull'analisi delle sconfitte, piuttosto che al successo ad ogni costo. In serata alle ore 21 spazio invece alle prime sfide tra le miss per decretare le Top 50 finaliste.

L'evento si terrà nell'oasi naturale dell'Ecoresort "Le Sirene" di Gallipoli, situato nel parco naturale di Punta Pizzo, dopo il quale ci sarà anche una cena di gala.

Le sfide delle miss

Le miss mondo dovranno cimentarsi in tre discipline, a cui sarà associata una fascia speciale (Talent. sport e model), come da prass dell'edizione internazionale. «Le finaliste di Miss Mondo sono ragazze coraggiose - ha detto Luca Abete - Si mettono in gioco consapevoli che una sola sarà la vincitrice. Il valore della sconfitta, intesa come esperienza utile a crescere e migliorarsi, sarà al centro dell'incontro».

La finale

La reginetta di bellezza italiana sarà eletta durante lo show finale dell'11 giugno. A fare da sfondo allo show saranno una passerella incastonata fra le bellezze naturali del parco e la spiaggia bianchissima, con l'inconfondibile blu del mare Jonio.