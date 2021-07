Marito e moglie trovati morti in casa: giallo a Tricase

Li hanno trovati uno accanto all'altro nel loro letto nuziale. Tragedia nel centro di Tricase dove marito e moglie di 72 e 74 anni sono stati ritrovati senza vita nella loro casa del centro. Lei di chiamava Annamaria Ventola, lui Luigi Provenzano. Ancora ignote le cause del decesso su cui sono ora in corso le indagini dei carabinieri. A quanto pare la donna, da anni sofferente per una grave malattia, si trovava allettata mentre il marito la assisteva.

Morti da giorni: ad accorgersene sono stati i vicini

I loro corpi sono stati trovati al primo piano della palazzina in cui vivevano, in avanzato stata di decomposizione. A quanto si apprende infatti, il decesso potrebbe risalire a svariati giorni fa. Ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati i vicini, che avvertivano da giorni un forte cattivo odore. Non è ancora chiaro se a spegnersi sia stato prima il marito oppure la moglie ma la loro fine è stata di fatto a breve distanza.