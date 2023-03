Scade il permesso di occupazione del suolo pubblico: sigilli al dehors di Martinucci dopo il no del Tar. La struttura dovrà essere smontata

Apposti i sigilli al dehors del bar Martinucci, a Maglie. Il provvedimento che di fatto pone fine alla somministrazione all’aperto in uno degli angoli più caratteristici di Maglie arriva dopo il respingimento del ricorso da parte del Tar di Lecce che a febbraio si era pronunciato a sfavore della società originaria di Specchia.

Smontato l'acquario

Il cosiddetto “acquario” in via Trento e Trieste dovrà essere smontato in quanto scaduto il permesso per l’occupazione di suolo pubblico di validità triennale: gli uffici comunali avevano negato il rinnovo richiedendo che fosse rilasciato il permesso di costruire visto che il dehors non ha carattere stagionale.

I giudici

Nel provvedimento il giudice Enrico D’Arpe, dopo aver ricostruito la vicenda, aveva sottolineato che «la domanda di autorizzazione all’occupazione dell’area pubblica presentata successivamente (nell’agosto 2022), è stata legittimamente rigettata dal Comune resistente con un atto impugnato dalla parte ricorrente, formulando articolate censure che, però, appaiono pretestuose e palesemente non convincenti, tenuto conto che è inammissibile un’istanza di autorizzazione o concessione all’occupazione dell’area pubblica presentata sostanzialmente “in sanatoria”, in presenza di un’abusiva perdurante occupazione di suolo pubblico risalente addirittura al 2018 senza pagamento del relativo canone». Adesso la struttura verrà smontata e l’area liberata.