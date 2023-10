Ladri in trasferta per rubare il rame: 3 arresti. All'arrivo dei carabinieri uno dei tre malviventi nel tentare di scappare è caduto in un pozzo

Ladri in trasferta per rubare il rame all'interno di un'azienda vinicola. I tre sono stati beccati in flagranza e arrestati. All'arrivo dei carabinieri uno dei tre malviventi nel tentare di scappare è caduto in un pozzo. Nella tarda serata di ieri, militari della Compagnia Carabinieri di Lecce che sono intervenuti all'interno di un’azienda vinicola nell’agro di Lequile arrestando 3 soggetti ritenuti responsabili di furto aggravato di cavi di rame.

La segnalazione ai carabinieri

A seguito di una segnalazione anonima, giunta al 112, tre pattuglie dei carabinieri - due della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lecce e una della Stazione di San Pietro in Lama - hanno raggiunto la ditta vitivinicola dove hanno notato notate delle luci di torce elettriche all’interno di un capannone.

I militari sono entrati nel magazzino nel magazzino sorprendendo quattro individui intenti ad asportare cavi elettrici in rame della lunghezza di oltre 100 metri.

Il primo soggetto è stato immediatamente bloccato dai militari dell’Arma mentre il secondo, nel tentativo di darsi alla fuga, è caduto all’interno di un pozzo alto 4 metri. Soccorso con l’ausilio dei vigili del fuoco, è stato visitato dal personale sanitario chiamato dagli operanti per scongiurare eventuali lesioni causate dalla caduta.

I carabinieri sono riusciti ad individuare il terzo complice, mentre al momento non vi sono tracce del quarto uomo. Per i tre soggetti identificati il pm di turno ha disposto gli arresti domiciliari.