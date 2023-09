Sul tetto dell'azienda per rubare i cavi di rame: ladri messi in fuga dall'arrivo dei vigilantes

Si introducono di notte in un'azienda sul cui tetto vi è un impianto fotovoltaico a fare razzia di cavi, ma scatta l'allarme e arrivano i vigilantes. I ladri fuggono lasciando sul posto gli arnesi utilizzati per tranciare i cavi.

L'arrivo dei vigilantes

Poco prima dell'una della scorsa notte, i vigilantes di AlmaRoma sono intervenuti a Zollino, in zona industriale, a seguito della segnalazione di strani movimenti sul tetto di un'azienda.

La fuga

Apparentemente tutto in regola, tranne per un pozzetto interrato visibilmente manomesso. In effetti, erano stati sfilati e messi da parte alcuni cavi che alimentano l’impianto fotovoltaico sul tetto dell’edificio. Dei ladri non c’era nessuna traccia, tranne per gli arnesi utilizzati per il trancio dei cavi, poi lasciati sul posto per la fretta di abbandonare l'edificio. Indagano i carabinieri di Maglie.