Razzia nelle villette al mare disabitate: presi due ladri

Sono stati arrestati in flagranza di reato due ragazzi che si sono resi responsabili di un tentativo di furto in una villetta in periferia a Torre dell'Orso, marina di Melendugno, nel Salento . Erano circa le 23 di ieri, quando la Centrale Operativa dell'istituto di vigilanza Almaroma ha ricevuto una segnalazione di allarme da una villetta della periferia di Torre dell'Orso, zona Sentinella.Due pattuglie, arrivate poco dopo, constatavano che una finestra laterale ed una porta scorrevole dal lato posteriore di una villetta, erano state vistosamente forzate. Dato il tempestivo intervento dei vigilantes, i ladri hanno però fatto poca strada e, con l'aiuto dei carabinieri - nel frattempo arrivati sul posto - sono stati rintracciati poco distante.Contattato il magistrato di turno, per i due sono scattati gli arresti.