In arrivo da subito 65 nuove unità (15 in più rispetto a quelle annunciate) per dare respiro agli uffici comunali da tempo in affanno. Assunzioni anche per il 2024 e 2025. E si potenzia l’organico per portare avanti i progetti legati ai finanziamenti del Pnrr con 4 figure in più.

Reclutamento di personale in vista per il Comune di Lecce. L'amministrazione Salvemini si prepara a rendere più efficiente la macchina amministrativa mettendo sul piatto una serie di contratti (indeterminati e collaborazioni) che andranno a potenziare l’organico di Palazzo di Città.

Il programma delle assunzioni

Il programma delle assunzioni è inserito nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2023-2025 (PIAO). Il documento di pianificazione, che assorbe numerosi atti di programmazione come performance, fabbisogni del personale, parità di genere, lavoro agile eanticorruzione, è stato aggiornato dalla giunta comunale con il dettaglio di tutte le figure professionali che Palazzo Carafa andrà a ricercare per i diversi settori. Le assunzioni sono possibili grazie all’accordo, denominato “Patto per Lecce”, per il riequilibrio strutturale sottoscritto a fine 2022 dal sindaco Carlo Salvemini e il delegato del Presidente del Consiglio, sottosegretario Alfredo Mantovano.

Il "Patto per Lecce"

Il patto consente al governo cittadino di potenziare gli uffici, al momento afflitti da una carenza di personale pari a circa la metà della dotazione organica consentita (a oggi il Comune è composto da 360 unità). Le assunzioni saranno, almeno in parte, finanziate dall’incremento del 4 per mille dell’aliquota dell’addizionale Irpef che riguarderà 17.096 contribuenti leccesi e produrrà a partire dal 2023 un gettito di 1,6 milioni in più all’anno. Rispetto alle 50 unità previste in un primo momento, l’amministrazione ha messo in cantiere 15 reclutamenti in più, da finanziare con risorse proprie.

Le assunzioni programmate per il 2023

Pertanto, nel 2023 sono programmate 65 assunzioni a tempo indeterminato di cui 29 categorie C (1 da mobilità per comando, 9 da avviso per mobilità e 19 da portale) e 36 categorie D (1 bibliotecario da avviso di mobilità, 1 funzionario da mobilità per comando, 16 funzionari da portale e 14 funzionari da avviso per progressioni, 2 funzionari tecnici da portale, 2 funzionari tecnici da avviso per progressione) finanziate con l’aumento dell’addizionale Irpef e per la quota eccedente la maggiore entrate con risorse proprie di bilancio. Nello specifico alla Segreteria Generale saranno destinate 3 unità; agli Affari generali 9 unità; alla Programmazione Strategica e Coordinamento Pnrr 4 figure; al Servizio economico e finanziario 10 unità; all’Ambiente e gestione verde 5 unità; all’Urbanistica 9 figure; ai Lavori Pubblici 6 dipendenti; alla Cultura, Spettacolo e Pubblica Istruzione 5 assunzioni; al Welfare 2 unità; all’Anagrafe 5 figure; all’Innovazione Tecnologica 4 dipendenti; alla Polizia Locale e Mobilità “solo” 2 unità (inizialmente erano previste da subito 7 nuove figure).

Le assunzioni del 2024

Le assunzioni a tempo indeterminato andranno avanti anche nel 2024: il Comune ha in programma di reclutare 9 figure da aggiungere ai settori Affari istituzionali (1), Tributi (1), Pianificazione e sviluppo (3), Welfare (1), Anagrafe (1), Polizia Locale (2). Reclutamento in vista anche nel 2025 con 6 dipendenti nei settori Affari Istituzionali (3), Lavori pubblici (1), Servizi demografici (1) e Polizia locale (1). Non solo. In arrivo nuova forza lavoro anche per i progetti del Pnrr. Al fine di rafforzare i settori per l’implementazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel programma degli incarichi sono previste 4 nuove assunzioni (a oggi 6 i profili attivi) con contratti di collaborazione per una durata massima di 36 mesi. L’obiettivo di Palazzo Carafa è quello di avere una macchina efficiente che possa aiutare l’ente a rispettare tutte le scadenze previste dal Piano per l’ottenimento dei fondi statali. Presto quindi il Comune procederà al reclutamento necessario a completare l’assegnazione dei profili professionali. Nello specifico si andrà a reclutare un esperto informatico (36 mesi); un esperto in gestione, rendicontazione e controllo (36 mesi); un esperto in gestione, rendicontazione e controllo (24 mesi), un profilo esperto in progettazione e animazione territoriale (30 mesi). Inoltre nel programma degli incarichi sono previste 3 unità ancora da selezionare con contratti di collaborazione: un profilo tecnico, un profilo informatico e una figura di rendicontazione-monitoraggio. Entro l’anno, poi, sono in programma anche assunzioni a tempo determinato. Si procederà a reclutare un istruttore socio educativo e un dirigente. Inoltre saranno chiamate due risorse con profilo amministrativo, da assumere come personale dipendente con contratto a tempo determinato per 36 mesi. Per il 2024 e il 2025 non sono previsti nuovi incarichi legati al Pnrr.