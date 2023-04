Santa Rosa, via i carrubi dalla strada. Proteste, «ma è un intervento green»

«Lecce non merita questa deriva ecologica», tuona Pierluigi Caiulo, presidente dell'Aps (Associazione promozione sociale) del rione Santa Rosa, dove si trova via Bormida, la strada che collega via Giammatteo con Via vecchia Frigole. Un'arteria cittadina particolarmente trafficata perché permette la connessione tra il quartiere stadio e quello di Santa Rosa senza utilizzare l'affollata e spesso congestionata circonvallazione.

L'associazione protesta

«Si possono organizzare bellissime e partecipate tavole rotonde, progettare fantasmagoriche opere, tracciare la Lecce del futuro ma resta il fatto che non siamo in grado di manutenere l'attuale verde pubblico con il buon senso. Se dovessimo continuare così, siamo destinati a lasciare alle future generazioni solo cementificazione e desertificazione - afferma Caiulo -, a Lecce il verde merita più attenzione e rispetto. Quello che sta accadendo in via Bormida con l'eliminazione degli alberi di carrubo per ripristinare i marciapiedi è solo una delle tante manutenzioni miopi dell'amministrazione comunale. Insieme a cittadini, associazioni (Comitato verde Santa Rosa e Wwf Salento) e alla presenza dell'avvocato Alessandro Presicce (Presidente della terza Consulta del Comune di Lecce) ci siamo resi conto, ancora una volta, che le cose continuano ad andare in una direzione sbagliata e che rischiano di compromettere il verde nella nostra città».

Operai al lavoro

In questi giorni gli operai, incaricati dal Comune, stanno procedendo alla potatura di alcuni arbusti di carrubo, che nel corso dei prossimi giorni verranno trasferiti, per gran parte all'orto botanico del Salento, mentre i restanti andranno a rinfoltire il verde al parco Tagghiate Urban Factory. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di migliorare la viabilità sia veicolare, che quella pedonale, che in questo momento è resa, a dir poco complicata, dalle radici degli alberi di carrubo che con il passare degli anni hanno ridotto in frantumi il marciapiede che ad oggi risulta praticamente non percorribile. Al termine dei lavori lo spazio per i pedoni raggiungerà la larghezza di 2,5 metri sul lato in direzione via vecchia Frigole e 1,7 metri dall'altra parte della carreggiata. Non solo però un ammodernamento degli spazi, ma anche il verde via Bormida verrà rivisto, perché al termine dell'attività degli operai verranno installate nuove essenze arboree che saranno in linea con il contesto urbano. L'obiettivo insomma è quello di migliorare la viabilità per chi percorrerà via Bormida, senza però perdere di vista la presenza del verde nel quartiere Santa Rosa. Il presidente Caiulo chiede però che si possa rivedere l'ampiezza delle aiuole che dovranno ospitare gli arbusti, affinché possano crescere senza arrecare danni e problemi alla pavimentazione stradale o a quella pedonale. Un appello green lanciato a chi ha il compito, assai complesso, di far coesistere due eco sistemi, quello naturale e quello urbano, così difficili e così differenti.