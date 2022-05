Bombe carta e fumogeni, assalto in superstrada: misure cautelari per tre salentini

Tre persone sono destinatarie di un provvedimento cautelare di obbligo di dimora nel comune di residenza per fatti accaduti in occasione della partita Lecce - Pescara del 31 marzo 2019.

Raid in autogrill: tifosi di basket aggredditi con mazze e spranghe e rapinati

Gli indagati

Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Lecce su richiesta della procura ed eseguito dalla Digos della polizia di Stato. I tre sono Gabriele De Masi, 28 anni di Lecce; Fabrizio Antonio D'Autilia, 30 anni di Cursi, e Simone Funa, 29 anni di Melendugno.

APPROFONDIMENTI LECCE Cori da stadio e fumogeni. Ultras giallorossi assembrati fuori...

Sono accusati di aver lanciato "razzi, fuochi artificiali, petardi e gas visibile, bomba carta, bastoni, mazze e oggetti contundenti" contro il pullman e le auto dei sostenitori del Pescvara diretti allo stadio via Del Mare. I reati sono contestati in concorso con persone non identificate. Il provvedimento è del gip Alessandra Sermarini, richiesto dal pm Alessandro Prontera.

I fatti

I fatti si verificarono all'altezza dello svincolo Torchiarolo - San Pietro Vernotico. I tifosi del Pescara erano all'incirca 150. Secondo le ricostruzioni circa 50 persone, tutte con il volto coperto, attesero il passaggio della staffetta tra le siepi «per poi invadere la carreggiata, armati di fumogeni e bombe carta».