Doppio investimento sui viali: due pedoni in ospedale

Due investimenti lungo i viali di Lecce in meno di 24 ore e tre pedoni trasportati in ospedale in codice giallo. In città resta l'allerta lungo le arterie principali che sempre più spesso fanno da triste scenario a incidenti e investimenti a danno dei pedoni.

Gli incidenti

Il primo episodio si è verificato ieri in Via San Domenico Savio, all'intersezione con Via Monti. Un anziano classe 1935 è stato investito da un'auto. Immediati i soccorsi del 118: l'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce. Sul posto anche gli agenti della polizia municipale che hanno provveduto a eseguire i rilievi del caso. Il secondo episodio si è verificato oggi nel tardo pomeriggio lungo Cavallotti all'intersenzione con Via 47° Regimento Fanteria. Una signora del '73 residente a Lecce è stata investita da un'auto condotta da un uomo residente a Parabita. Anche in questo caso per la malcapitata signora leccese si è reso necessario il trasporto in ospedale in codice giallo.