Incidente stradale sulla provinciale: due auto coinvolte. Una donna incastrata nelle lamiere.

Schianto frontale all'ora di pranzo, sulla strada provinciale che da Veglie conduce a località "Monteruga", nei pressi del ristorante "Donna Sandra". A rimanere coinvolte nello scontro sono state due utilitarie: una Kia Sportage ed una Punto, con a bordo rispettivamente due uomini di Salice Salentino, di 52 e 47 anni, e due donne di 23 e 30 anni entrambe di Veglie.

A chiedere i soccorsi sono stati alcuni automobilisti di passaggio; in poco tempo sul posto sono arrivate tre auto-ambulanze ed un'automedica del servizio 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Veglie che hanno dovuto lavorare non poco per estrarre dalle lamiere della Punto la conducente. Sul posto anche la polizia Locale di Veglie, agli ordini del comandate Massimiliano Leo, che si è occupata di effettuare i rilievi per cercare di la dinamica dei fatti. Tutti e quattro gli occupanti delle auto rimaste coinvolte nel sinistro, sono stati trasferiti d'urgenza in codice rosso per dinamica, presso gli ospedali della zona.