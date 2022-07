Incidente tra furgone e camion sulla statale 7, due persone gravi in ospedale

Ancora un grave incidente sulla statale 7 Taranto-Brindisi. Il sinistro è avvenuto, nel primo pomeriggio, nei pressi dello svincolo per la zona industriale di Francavilla Fontana. Sul posto i mezzi di soccorso ed i carabinieri della stazione di Francavilla.

La dinamica

Lo scontro è avvenuto tra un furgoncino ed una bisarca, un mezzo pesante adibito al trasporto delle auto, per cause in corso di accertamento. Entrambi viaggiavano nella stessa direzione di marcia, verso Taranto. In codice rosso sono finite in ospedale due persone. La carreggiata, intanto, è stata chiusa, sul posto i mezzi dell'Anas. Il traffico viene deviato provvisoriamente sulla viabilità alternativa per le operazioni di rimozione dei mezzi e pulizia del piano stradale.