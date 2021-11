Lecce, paura in tangenziale: ubriaco alla guida va a sbattere in galleria. La Municipale gli contesta il danneggiamento del guard rail

Ancora un incidente legato all'assunzione di alcol, nella città di Lecce. Questa notte, quando erano da poco passate le 3, nella galleria Condò della tangenziale Ovest un uomo di 30 anni è andato ripetutamente a sbattere contro il guard rail.

L'uomo è risultato positivo all'alcol test, con un valore di 1.15. Gli agenti della Polizia municipale, che lo hanno soccorso, hanno constatato che il 4 novembre gli era stata contestata la mancata revisione del veicolo, che avrebbe dovuto dunque impedirgli di usare l'auto se non nelle immediate vicinanze della sua abitazione. Hanno quindi disposto il fermo provvisorio del veicolo per 30 giorni, contestandogli anche il danneggiamento del guard rail.

