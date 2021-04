Zona rossa a Pasqua e Pasquetta: droni lungo il litorale e sui parchi per impedire pranzi e pic nic

Droni nei cieli di Lecce per evitare tavolate affollate e pic nic. Obiettivo: le marine, innanzitutto, ma anche le campagne. Pasqua e Pasquetta saranno sorvegliate anche dall'alto: la decisione di potenziare i controlli nel territorio del capoluogo è stata presa nelle scorse ore dopo l'ultima riunione del Comitato sicurezza tenutasi in Prefettura. Saranno i vigili urbani a gestire i droni: il potenziamento della sorveglianza con questi nuovi strumenti è previsto nelle ore della mattinata e in quelle del pomeriggio. I droni sono in dotazione al corpo di Polizia municipale e saranno gli stessi agenti, nei casi in cui saranno riscontrati affollamenti in barba ai divieti e alle regole, a decidere l'intervento in tempo reale per eventuali sanzioni sul luogo nel frattempo individuato.

Il vertice

La misura, come si diceva, è stata condivisa in sede di Comitato per la sicurezza e nelle prossime ore verrà comunicata ufficialmente alla Prefettura. Il piano replica una strategia adottata già nella primavera dello scorso anno con successo: i droni dei vigili urbani riuscirono, in più occasioni, a individuare assembramenti anche in alcune piazzette frequentate dai ragazzi e si riuscì così a fermare un fenomeno che fa aumentare, ovviamente, le probabilità di contagio. Con Pasqua e Pasquetta la strategia verrà applicata soprattutto in funzione delle gite fuori porta che, a Lecce come nel resto del Salento e dell'Italia, costituiscono da sempre motivo di aggregazione. In particolare, l'occhio dei droni sarà puntato sul litorale da San Cataldo fino a Torre Chianca e a Frigole, dove i leccesi (e non solo) sono soliti ritrovarsi in occasione delle festività. Ma sotto la lente dei vigili ci saranno le case e le villette nelle campagne che pure costituiscono un abituale punto di ritrovo.

Pattuglie in strada

I controlli con i droni si aggiungeranno alle misure di potenziamento già messe a punto in Prefettura con le forze dell'ordine: più pattuglie in strada anche nel resto del Salento - località balneari in primis - con polizia e carabinieri chiamati a fare gli "straordinari" in un weekend da zona rossa dove sarà posta la massima attenzione in una fase considerata cruciale per i contagi che, purtroppo, non accennano ancora a calare in maniera stabile.

