Covid: 1.982 nuovi contagi e 43 morti, ma dopo sette giorni calano i ricoverati. Lopalco: difficile lasciare la zona rossa

In Puglia, sono stati registrati 13.847 test per l'infezione da Covid-19 nelle ultime 24 ore e sono stati registrati 1.962 casi positivi: il tasso di incidenza è di 14,17 casi ogni cento tamponi). Nel dettaglio: 767 in provincia di Bari, 185 in provincia di Brindisi, 195 nella provincia BAT, 195 in provincia di Foggia, 284 in provincia di Lecce, 329 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota (qui il bollettino completo).

LE PREVISIONI DELL'ASSESSORE

La situazione dei contagi Covid in Puglia potrebbe migliorare «verso la fine di aprile» e «difficilmente subito dopo le festività pasquali» la Puglia sarà «fuori dalla zona rossa». Lo ha anticipato l'assessore regionale alla Sanità, Pierluigi Lopalco, durante le audizioni in VI commissione consiliare. Tuttavia lo stesso Lopalco ha confermato come la regione si muova a diverse velocità, riconoscendo come in alcune «province si è in una fase di stabilizzazione, mentre in altre la curva continua a crescere».

GLI ESITI LETALI

Sono stati registrati 43 decessi: 18 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi, 6 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto.

IL QUADRO COMPLESSIVO

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.871.149 test. Per la prima volta dopo sette giorni, cala il numero dei ricoveri: oggi sono 2.100, 27 in meno rispetto a ieri. Balzo dei pazienti guariti: 141.343 (+1.830); rallenta la crescita degli attualmente positivi: 46.857 (+81). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 193.012 così suddivisi: