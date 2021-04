Sistema di tracciamento saltato, controlli diminuiti. Dalla Regione: «Scambiarsi gli auguri può essere il preludio di una tragedia»

La variante inglese al 90% ha invaso la Puglia e il tracciamento è completamente in tilt. Si può spiegare con questo numero l'emergenza contagi Covid che ormai si protrae da giorni (il dato odierno 2.369 non si era mai registrato dall'inizio dell'emergenza). A spiegarlo è stato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenendo a Timeline su Skytg24.

APPROFONDIMENTI LE MISURE Pasqua zona rossa: parenti, asporto e spostamenti. Tutte le regole... L'EMERGENZA Puglia, 2.369 casi su 13.293 test (17,8%). Nuovo record di...

I NUMERI

«La variante inglese in Puglia è presente nel 90% dei casi e ha un tempo così rapido di incubazione che il tracciamento è saltato completamente, non serve più a niente. La variante ha anche caratteristiche più letali, muoiono un sacco di persone e anche in età giovanile. Qualche giorno fa è morta una mamma dopo essere stata infettata dal figlio di otto anni, era una mia conoscente». Emiliano ha evidenziato che in Puglia «abbiamo quadruplicato i posti in ospedale, ma anche con le migliori cure possibili ad un certo punto al numero di contagi corrisponde un certo numero di decessi».

Controlli saltati per «timore di tensioni sociali»

Secondo il presidente Emiliano c'è il rischio che scattino esplosioni di rabbia da parte dei cittadini ormai stressati e vessati da un anno di restrizioni. E questo causerebbe un allentamento dei controlli. «Purtroppo il ministero dell'Interno non riesce a controllare i flussi dei cittadini, i sindaci hanno qualche vigile urbano ma non ce la fanno. Forse, è una mia interpretazione, c'è stata una volontà di mollare un po' sui controlli perché c'è una tale tensione sociale che evidentemente hanno timore che stringere troppo i controlli potrebbe provocare esplosioni. I controlli non ci sono mai stati in Italia sui cittadini che sbagliano».

L'appello di Emiliano e Lopalco

Autogestione. Così chiedono Emiliano e l'assessore Lopalco in vista delle festività pasquali. «Vi prego di autogestirvi, anche andare a fare gli auguri a una persona cara può essere pericoloso». «Le messe - ha concluso - si possono fare per tv, evitate per favore i contatti sociali».

Per l'assessore alla Salute della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco «nonostante le norme limitino al minimo le possibilità di spostamento, è visibile a tutti che in giro c'è ancora troppa gente, in ogni luogo. Questo apre autostrade al virus, che vive di contatti. Le prossime festività pasquali saranno un altro tornante della pandemia. Si dovrà evitare di muoversi da casa, per non peggiorare la situazione. Evitiamo di affollare i luoghi pubblici, facciamo la spesa in orari non di punta, proteggiamo le persone non ancora immunizzate e evitiamo di farci gli auguri di Pasqua di persona. Una visita di cortesia per scambiarsi gli auguri può essere il preludio di una tragedia. Il virus cammina su chi si incontra, si saluta o si abbraccia e si propaga ad altissima velocità».