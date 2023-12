Addio a Liliana: 50 anni dietro la cassa dello storico bar Palio

I familiari, gli amici e una città intera piangono per la morte di Liliana Rollo. La moglie di Mario De Matteis, titolare dello storico bar "Il Palio" di Lecce, si è spenta sabato scorso all'età di 75 anni dopo una malattia che in pochi mesi l’ha strappata all’affetto dei suoi cari.

Era la nonnina del quartiere

Per 50 anni dietro la cassa del bar

Per molti era diventata la "nonnina del quartiere" dopo anni e anni di duro lavoro dietro una cassa.

Ogni giorno la signora Liliana ti aspettava lì, pronta ad accoglierti con quel sorriso contagioso che in 50 anni di attività ha conquistato tutti. Dolce, cordiale e sempre affabile con le generazioni del vecchio e del nuovo secolo, che hanno frequentato il noto bar di via Imperatore Adriano. Liliana Rollo ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori del marito, dei tre figli Luca, Marco e Francesco e dei nipoti Mario, Lorenzo e Alyssa.

La vicinanza alla famiglia sui social

“E poi Dio decide che i sorrisi eran troppi”. Recita così il post sul profilo Facebook dell’esercizio che ritrae la donna insieme al figlio Francesco. Una notizia che ha lasciato increduli i numerosi utenti che, in centinaia, hanno manifestato la loro vicinanza alla famiglia De Matteis in un momento così triste. Tantissimi i commenti che hanno descritto fedelmente il carattere della signora De Matteis. Le volevano bene tutti. Persone di tutte le età hanno esternato il loro dispiacere sui social mettendo in evidenza la sua bontà d’animo. “La figura della vostre dolce mamma dietro il registratore di cassa – scrive un utente tra i commenti - ha accompagnato le adolescenze, e non solo, di tutti noi”.

E ancora “Riposa in pace nonnina del quartiere”. “Una donna adorabile – si legge su Facebook -, sempre col sorriso stampato sulle labbra. Il suo sorriso sarà indimenticabile”. “Una persona straordinaria e piena di vita – aggiungono sotto il post -. Era impossibile non volerle bene”.

Chiesa piena per i funerali

I funerali si sono tenuti presso ieri mattina presso la parrocchia di Maria Santissima Assunta dove in tanti hanno preso parte al rito religioso per dare l’ultimo saluto alla signora Liliana, in un’atmosfera di grande tristezza.