Il volley salentino piange Sandra D'Aprile. Il ricordo di amici e compagni: «Abbiamo perso un'amica speciale»

Si svolgeranno domani mattina alle ore 10 presso il Santuario della Lizza ad Alezio, i funerali di Sandra D'Aprile. Una giovane vita spezzata da una malattia incurabile, era apprezzata per le sue doti umane e per essere sempre disponibile con tutti. Alezio e la famiglia della pallavolo salentina daranno l'ultimo commosso saluto a Sandra, che lascia un vuoto incolmabile tra chi ha avuto modo di conoscerla. Giovedì scorso, in paese da poche ore si erano spente le “luci” sulla festa patronale, appena è stata diffusa la triste notizia della prematura scomparsa di Sandra D'Aprile sono stati in tanti a far sentire la loro particolare vicinanza ai familiari e agli amici fraterni, soprattutto attraverso i social. Non si sono sprecati messaggi di cordoglio da parte di atleti, tecnici e dirigenti di un movimento sportivo tanto caro a Sandra, per lei il volley era una scelta di vita. Prima come valida atleta, poi instancabile presidente del Volley Alezio, club nato nel 1998, ha saputo superare qualsiasi situazione grazie ad una smisurata passione ea tanto entusiasmo.

Il ricordo

Ore ed ore trascorse per programmare l'attività della società gialloblù aletina insieme a Fabio Giorgino, Biagio Primiceri, Roberta Casto, vertici dirigenziali e inseparabili compagni di mille avventure, nei palazzetti di tutta laPugliae nella quotidianità.

Negli ultimi tempi le precarie condizioni di salute gli avevano impedito di seguire direttamente la squadra del cuore ma lei nonostante tutto era “presente”, anche quando nei play out di serie C maschile la sconfitta di Cassano aveva condannato il Volley Alezio alla retrocessione in D. «Sandra era il presidente della nostra società da quando lo stesso crudele destino l'ha accomunata al presidente fondatore Federico Contaldo, al quale è intitolato il Palasport di Alezio - racconta rammaricato Fabio Giorgin -. Una ragazza solare, molto disponibile, unica. Ci mancherà tanto. Ha iniziato l'attività di giocatrice da quando era ragazzina, sono stato il suo primo allenatore. In quei tempi c'era la terza divisione, si cominciava da li, ricordo che stabilimmo un record di tre campionati di fila senza perdere una gara. Per Sandra la pallavolo era tutto. Mi farebbe piacere se i ragazzi che finora hanno militato nella nostra squadra partecipassero al funerale con una maglia gialla, per tingere con i colori che lei ha sempre amato il suo viaggio».

Carico di affetto e di commozione anche il commento di Paolo Indiveri, presidente del Comitato Regionale Puglia della Federazione Italiana Pallavolo. «Ho perso un'amica, una donna con cui ho spesso discusso dal punto di vista federale, con cui non sempre mi sono trovato allineato - dice Paolo Indiveri -. Ma una donna leale da sempre vicina, sin dai primi passi come responsabile provinciale, sempre motivata, sempre pronta, compagna di tante campagne elettorali, con il suo sorriso eclatante e coinvolgente. Buon viaggio Sandra, porta un po' di allegria anche lassù». In un momento così triste per gli ai lavori del volley salentino, si uniscono al profondo dolore che ha colpito i familiari di Sandra D'Aprile anche il presidente Pierandrea Piccinni ei consiglieri addetti del Comitato Territoriale di Lecce della Fipav.