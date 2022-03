​«Sindacato nazista»: i no vax imbrattano la sede della Cgil di Lecce

Ancora imbrattamenti contro i vaccini. Dopo quelli ritrovati sui muri di alcune scuole, nuove scritte hanno preso di mira questa notte la sede Cgil di Lecce, in via Merine.

La scoperta è stata fatta questa mattina dai rappresentanti del sindacato salentino, che hanno allertato le forze dell'ordine.

L’atto intimidatorio, accompagnato da frasi che accostano il sindacato al nazismo e allo schiavismo, ha interessato non solo le mura esterne del condominio in cui ha sede il sindacato ma anche l'ingresso del palazzo. Chi si è introdotto nel cortile non ha dunque temuto di essere visto ed eventualmente ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della zona.