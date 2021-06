Lecce, investito mentre faceva footing: finisce in ospedale con diverse fratture

Una brutta avventura terminata con una serie di fratture, una di queste al cranio. E' accaduto ieri pomeriggio in viale Giovanni Paolo II a Lecce dove un podista, G.Q. di 51 anni, è stato travolto da un'auto mentre faceva footing.

La dinamica

L'uomo è stato investito da un'auto guidata da un 24enne leccese che sembra non essersi accorto del podista e lo ha preso in pieno. Un forte impatto che ha provocato la rottura del parabrezza dell'auto. Il giovane si è subito fermato per prestare i primi soccorsi all'uomo, ha chiamato il 118 perché intervenisse subito per soccorrere il 51enne. Il 24enne è stato identificato dagli agenti della polizia locale che sono arrivati sul posto per i rilievi del caso e poi si è anche preoccupato di recarsi in ospedale per verificare le condizioni dell'uomo investito. Agli agenti della polizia il 24enne ha dichiarto di non aver visto l'uomo che faceva footing.

Il runner si trova ora sotto osservazione, ricoverato all'ospedale Vito Fazzi di Lecce presso il reparto di Chirurgia Toracica.