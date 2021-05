Lecce, ciclista travolto lungo il viale: vano l'intervento dei medici, è morto nella notte. Centauro positivo a droga e alcol

Travolto da una Vespa mentre percorreva in bicicletta Viale Giovanni Paolo II, a Lecce, strada meglio conosciuta come via del Mare. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio, all'altezza dell'incrocio con via Poli. Per cause ancora in corso di accertamento, un motociclista in Vespa ha investito un uomo di 72 anni. Sul posto sono subito intervenute le pattuglie della Polizia locale e i sanitari del 118, che hanno trasferito a sirene spiegate il 72enne all'ospedale Vito Fazzi, dove è stato sottoposto nella notte a un delicato intervento chirurgico.

I rilievi e gli esami tossicologici

Purtroppo, le sue condizioni si sono aggravate ed è spirato poche ore dopo l'operazione. Nel frattempo gli esami tossicologici eseguiti sul giovane alla guida della Vespa hanno dato esito positivo: al momento dell'incidente era positivo all'alcol e alle droghe. Si trovava infatti in cura presso il Sert. Ancora poco chiara la dinamica del sinistro, che aggiunge un'altra vittima della strada al già lungo elenco relativo alla città capoluogo del Salento. Più avanti, lungo quel rettilineo, perse la vita anche la giovanissima Luna Benedetto, di soli 15 anni, investita mentre a bordo dello scooter di un amico e rientrava a casa per portare le pizze agli amici in attesa.