Travolge un pedone lungo il viale, poi si dà alla fuga: fermato. La vittima in codice rosso in ospedale. E in periferia un'auto investe un ciclista

Camminava lungo viale Lo Re, quando un'auto - una Smart per la precisione - lo ha travolto e lasciato riverso sull'asfalto. E' accaduto a Lecce, ieri sera, intorno alle 22. L'uomo si trova ora ricoverato all'ospedale Vito Fazzi, dove è stato trasportato in codice rosso dall'ambulanza del 118 giunta sul posto in seguito alla chiamata di alcuni passanti.

L'automobilista alla guida della Smart, invece, un giovanissimo - a quanto risulta fino a ora - ha prima tentato di fuggire, poi - inseguito da un altro automobilista - è stato raggiunto e convinto a fermarsi. Sul posto, insieme ai sanitari, anche le pattuglie della sezione Volanti della Polizia.

Sempre ieri sera, a Lecce, un'auto ha travolto un ciclista in via Bernardino Realino. Si tratta dell'ennesimo incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri nel capoluogo salentino, preso d'assalto - nonostante le misure di contrasto al Covid - da auto, giovani e famiglie per lo shopping natalizio, prima della stretta da zona rossa che interverrà nei prossimi giorni, in concomitanza con le festività natalizie.

Ultimo aggiornamento: 08:52

