Investita in scooter sul viale: muore una 15enne. Grave l'amico

Ultimo aggiornamento: 23:49

Tragedia a Lecce : una ragazzina di 15 anni è stata investita in scooter ed è morta sul colpo. Grave l'amico che viaggiava con lei. Lo schianto è avvenuto all'incrocio tra via Rapolla e viale Giovanni Paolo II, a poche decine di metri dallo stadio. Le due ragazze provenivano da via Rapolla. Poi, il terribile impatto con l'auto che viaggiava in direzione del centro.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili urbani del capoluogo che hanno deviato il traffico ed effettuato i rilievi.