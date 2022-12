Musica e divertimento sotto il cielo di Piazza Libertini. E sarà di nuovo festa per celebrare l’arrivo del 2023.

L’amministrazione comunale è al lavoro per la programmazione del concerto per la notte di San Silvestro. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, anche a Lecce il 2022 si chiuderà con il ritorno del tradizionale spettacolo all’aperto. Dalle 21 di sabato 31 dicembre numerosi artisti salentini animeranno il party di fine anno all’ombra del Castello Carlo V. Il palco sarà allestito, così come nel 2019, in piazza Libertini dove si esibiranno sia artisti emergenti che musicisti locali, già affermati, con musica dal vivo e dj set che si alterneranno fino a notte inoltrata.

La festa di Capodanno sarà realizzata con il contributo economico di Puglia Promozione, destinato agli interventi di promozione e di comunicazione delle attività inerenti le festività legate al Capodanno del claim “Capodanni di Puglia”. Obiettivo del finanziamento è la valorizzazione del territorio e la destagionalizzazione dell’offerta turistica regionale. In queste ore il Comune sta definendo i dettagli e nei prossimi giorni sarà reso noto il programma definitivo.

Gli eventi per Capodanno

Ma gli eventi in programma per salutare il 2022 e dare il benvenuto al 2023, che culmineranno appunto con il concerto in piazza Libertini, cominceranno già dalla mattina. Ad aprire la giornata del 31 dicembre, infatti, sarà il concerto di Capodanno eseguito dalla Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento al Teatro Apollo, previsto per le 12. Settantacinque minuti densi di note celeberrime, diretti dalla bacchetta del maestro colombiano Felipe Aguirre, con la partecipazione della soprano Luciana Distante e del tenore Roberto Cervellera, con le arie più conosciute tratte da “Il barbiere di Siviglia” e “La gazza ladra” di Gioachino Rossini, “La Traviata” e “La forza del destino” di Giuseppe Verdi, “Tosca”, “Turandot” e “Manon Lescaut” di Giacomo Puccini, “La vedova allegra” di Franz Lehár, i celebri valzer e polka di Johann Strauss figlio e, per concludere, “La marcia di Radetzky” di Johann Strauss padre. Al termine dell’esibizione l’orchestra incontra il pubblico per augurare ai presenti un felice anno nuovo con un allegro brindisi.

Il cenone alternativo

Per un cenone alternativo ci sarà la grande festa alle Manifatture Knos con dj set, live ed esibizioni circensi. Un menù ricco che offrirà, fino a notte fonda, acrobazie di CirKnos, visioni di Frank Lucignolo & Crashe, musica con Tobia Lamare, Gopher, Sofia Brunetta, Wolfgang Marrow (Sud Africa), MalaSorte e altri ospiti a sorpresa. Il cenone sociale inizierà alle 20.

Quest’anno la festa è dedicata a Federico Fellini. La formula del cenone è la stessa degli ultimi anni: si prenota un posto a tavola e si porta il cibo da casa. A disposizione uno spazio attrezzato, in cui condividere pietanze, chiacchiere e risate, incontrando vecchi e nuovi amici e festeggiando insieme l’arrivo del nuovo anno. Non solo musica ma spazio anche per eventi culturali. Anche il 31 dicembre sarà possibile prendere parte alle visite a Palazzo Vernazza, al Parco Archeologico di Rudiae, Mura Urbiche.