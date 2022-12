Panettone con sorpresa per i dipendenti di Marullo Costruzioni: sotto l'albero un bonus

L’incontro a fine turno per lo scambio degli auguri è diventato l’occasione per una gradita sorpresa. E così i costruttori Marullo, di Calimera, hanno fatto trovare ai loro 35 dipendenti, insieme a panettone e spumante, anche buoni spesa da 150 euro l’uno.

Un modo concreto per dimostrare gratitudine verso i lavoratori dell’impresa edile salentina e per aiutarli ad affrontare questo difficile momento di crisi economica, con il caro vita a erodere risparmi e tredicesime ovunque, lungo lo Stivale.

La sorpresa allo scambio degli auguri



La sorpresa si è consumata ieri, alle 16, al rientro degli operai dai cantieri. I titolari - Luigi, storico “capitano” dell’azienda, insieme ai due figli Antonio e Roberto e al nipote, Antonio - si sono fatti trovare pronti, regalo-muniti, lasciando di stucco i dipendenti.

«È stata una bellissima sorpresa - hanno commentato i lavoratori -. Un aiuto concreto in un momento in cui imprese e dipendenti affrontano grandi difficoltà». Quando si dice, fare squadra.