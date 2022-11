Mediaset sceglie Genova e Bari perde la vetrina di Canale 5 per il Capodanno in piazza

Mediaset ha scelto Genova per il capodanno in piazza che va in onda, tradizionalmente, su Canale 5 nella notte di San Silvestro. Dopo tre anni (2018, 2019 e 2021), Bari perde quindi la vetrina di Canale 5, ma il concerto in piazza si farà lo stesso.

E mentre la Liguria festeggia per la scelta di Mediaset, Bari non si arrende: la festa di piazza ci sarà, anche se ancora non si conoscono i nomi di ospiti e presentatori. Per quello di Genova, invece, si sa che a presentare sarà Federica Panicucci, mentre il cast di artisti è ancora in via di definizione.

Il Capodanno a Bari e le polemiche del 2020

Il Capodanno a Bari in tv si è svolto nel 2018, 2019 e nel 2021, con una pausa nel 2020 per via dell’emergenza Covid. Il 31 dicembre 2018 e 2019 si è tenuto in piazza Libertà, con protagonista Federica Panicucci. Nel 2021 invece la festa è stata “trasferita” all’interno del teatro Petruzzelli proprio per evitare che migliaia di persone si riversassero in piazza con i contagi Covid-19 in forte aumento. Ma nonostante le precauzioni ci furono polemiche per un “trenino” partito dopo la mezzanotte in teatro per festeggiare l’arrivo del 2022, ignorando le norme anti Covid.