Il Lecce batte 2-1 l'Atalanta. Festa al "Via del Mare", è la prima vittoria interna Fotogallery

Tabù finalmente sfatato: il Lecce batte l’Atalanta 2-1 e conquista la prima vittoria tra le mura dello stadio Via del Mare. Nella ripresa gli uomini di mister Gasperini hanno aumentato il volume di gioco producendo alcune importanti occasioni da gol. Nonostante il forcing della squadra bergamasca, i giallorossi hanno avuto il merito di difendersi con ordine mantenendo il gol di vantaggio e provando a ripartire in contropiede. Il Lecce ha tenuto botta fino al triplice fischio dell’arbitro Aureliano tra gli applausi di un pubblico in visibilio. Un successo prestigioso conquistato contro un avversario sempre vivo, che ha permesso a Hjulmand e compagni di allontanare la zona rossa della classifica.

Il primo tempo

Un uno-due fulminante di Baschirotto e Di Francesco ha permesso ai giallorossi di rientrare negli spogliatoi al termine della prima frazione sul risultato di 2-1. Il Lecce parte col piglio giusto e confeziona due palle gol nel primo quarto d’ora di gioco con Strefezza prima e Colombo poi. L’ottimo pressing sui portatori di palla dell’Atalanta hanno permesso ai giallorossi di avere la supremazia e territoriale nella fase iniziale del primo tempo. Il Lecce continua ad attaccare e trova il vantaggio con Federico Baschirotto che di testa batte Sportiello e percorre tutto il campo per andare ad esultare sotto la Curva Nord. Neanche il tempo di esultare, che sull’azione successiva Di Francesco realizza il gol del 2-0 dopo aver scartato il portiere facendo esplodere il Via del Mare. Dopo una manciata di minuti ci pensa Duvan Zapata ad accorciare le distanze su un incursione centrale rimettendo i suoi in partita. (foto Ivan Tortorella)

Il gol

Uno-due micidiale del Lecce intorno alla mezz'ora. Baschirotto segna di testa il gol dell'1-0 sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto dalla destra. Al 28' giallorossi in vantaggio e Baschirotto festeggia il suo primo gol in serie A, e con la maglia del Lecce, correndo sotto la curva nord. Qualche istante, l'Atalanta batte il calcio d'avvio del gioco ma perde palla, Di Francesco si invola sulla sinistra, converge di destro, salta difensore e portiere e mette dentro il 2-0 al 30'. Apoteosi al "Via del Mare", pubblico festante. Ma l'Atalanta è viva e con Zapata rientra in partita nel finale di tempo. Il colombiano si fa largo tra i centrali leccesi e riapre i giochi: 2-1 Lecce.

Le formazioni

Lecce alla ricerca della prima vittoria casalinga contro l’Atalanta di Gasperini. I giallorossi proveranno a fare bottino pieno al Via del Mare a cospetto di una squadra molto forte, che a sua volta cercherà i 3 punti per cancellare la sconfitta incassata contro il Napoli nell’ultimo turno. Mister Baroni si affida al solito 4-3-3 con Colombo confermato al centro dell’attacco completato da Strefezza e Di Francesco. I giallorossi intendono stupire dinanzi ad una delle formazioni più competitive del campionato dopo il pareggio ottenuto a Udine.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Blin, Hjumland, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. Allenatore: Baroni.

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Okoli, Djimsiti, Ruggeri; Soppy, Pasalic, De Roon, Zortea, Malinovskyi, Ederson; Zapata. Allenatore: Gasperini.