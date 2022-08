Alla guida senza patente tamponano l'auto dei carabinieri: minorenni nei guai

L’inseguimento di una vettura con minorenni si conclude con il danneggiamento dell’auto dei carabinieri. È accaduto nella serata di domenica in pieno centro a Taviano. I militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Casarano avrebbero iniziato a seguire l’auto, una Fiat con a bordo 4 minorenni, sin dalla periferia del paese.

La fuga dei ragazzi si è conclusa sulla centralissima via Gallipoli: all’altezza di un incrocio, la vettura con a bordo i giovani ha danneggiato la fiancata dell’auto dell’Arma e si è bloccata. Non sono mancati momenti di nervosismo, che qualcuno ha anche immortalato in un video pubblicato sui social network. I militari hanno poi passato al vaglio le posizioni degli occupanti dell’auto.