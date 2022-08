Frontale tra due auto: morta una donna, due feriti gravi

Una donna di 51 anni è morta e due persone sono rimaste ferite in un grave incidente stradale che si è verificato nella tarda mattinata sulla strada provinciale 236, quella che collega Sannicandro di Bari a Cassano delle Murge.

La dinamica e i soccorsi

Due auto, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate frontalmente provocando la morte della donna. Si tratta di Maria Lucrezia Pipino, avvocato barese, molto nota anche per via della sua attività di legale al Centro antiviolenza di Bari. Altre due persone sono tate trasportate dal personale medico del 118 al Policlinico di Bari e al "Di Venere" in codice rosso. Uno dei due pare abbia riportato gravi traumi alla colonna vertebrale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Sannicandro di Bari e Cassano delle Murge per la viabilità. I rilievi di rito invece sono stati effettuati dai carabinieri della Compagnia di Santeramo in Colle a cui spetterà di capire l’esatta dinamica del sinistro.