Incidente stradale sulla 275, auto contro ambulanza: la paziente a bordo trasportata al Vito Fazzi da un'altra automedica

Scontro tra un’ambulanza e un auto al semaforo della zona industriale sulla statale 275. Un incidente che per fortuna non ha avuto conseguenze serie quello avvenuto attorno a mezzogiorno lungo la Maglie – Leuca, all’altezza dell’incrocio semaforico che regola l’intersezione tra la statale e la provinciale che collega Surano e Spongano a Torrepaduli, frazione di Ruffano.

Cosa è successo



Per cause ancora in fase di accertamento, il sinistro ha coinvolto una berlina che stava immettendosi sulla 275 e un’autoambulanza proveniente a sirene spiegate da Sud sulla quale, oltre al personale sanitario impegnato in un trasferimento in continuità secondaria, era presente una ragazzina: proprio per la giovane paziente era attivo lo spostamento dall’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase al “Vito Fazzi” di Lecce.



Dopo l’impatto tra le due vetture, l’ambulanza è finita sull’isola in cemento dell’incrocio canalizzato e ha abbattuto uno dei quattro pali semaforici dell’impianto.

Dopo le immediate segnalazioni degli automobilisti di passaggio, sul posto sono così arrivate tre autombulanze che hanno provveduto a completare il trasporto della paziente verso il nosocomio del capoluogo e a prestare i primi soccorsi alle persone coinvolte nell’incidente. Nessuna conseguenza grave per nessuno, fatta eccezione per una forte contusione subìta da una sanitaria.



I rilievi del sinistro, utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, sono toccati ai carabinieri della stazione di Nociglia, dipendenti dalla Compagnia di Maglie, i quali si sono interessati anche dell’attività di deflusso del traffico, particolarmente intenso visto l’orario e la giornata prefestiva.