Incidente stradale ​sulla Statale 275 tra un'ambulanza e una Punto: ricoverato un infermiere

La statale 275 Maglie – Leuca torna ad essere teatro di un incidente stradale. Coinvolte nel violento scontro intorno alle 19.15, un’ambulanza del 118 lanciata a tutta velocità per un soccorso a domicilio di un paziente, e un’autovettura Fiat Tipo.

L’impatto tra i due mezzi è avvenuto in territorio di Surano, in prossimità dell’incrocio semaforizzato nei pressi del centro commerciale “Gulliver”. Ancora poco chiara la dinamica dello scontro su cui sono in corso i rilievi dei carabinieri.

Cosa è successo

Sul posto si è reso necessario quindi l’intervento di due altri mezzi di soccorso, il primo per soccorrere un infermiere a bordo dell’ambulanza incidentata, che ha rimediato una ferita al volto ed è stato ricoverato in ospedale.

Il secondo mezzo invece è intervenuto per soccorrere gli altri operatori e il conducente dell’auto, rimasti solo lievemente feriti e guaribili in pochi giorni.

Lievi i danni quindi, ma resta aperto il caso della pericolosità del tratto stradale, reso ancora più insidioso dall’asfalto reso viscido dalla pioggia caduta nelle scorse ore, e che a causa dell’incidente ha ritardato l’intervento di soccorso dei sanitari. Già in passato sulla 275 un altro incidente stradale aveva interessato un’ambulanza del 118.