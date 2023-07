Chiama il 118 per un infarto, ma l'ambulanza non ha il medico a bordo: salvato dall'arrivo di un altro mezzo poco dopo

Odissea a lieto fine per un 71enne di Molfetta che è stato salvato dopo essere stato colpito da un infarto. Lunedì scorso si trovava in casa quando ha avvertito un malore ed è riuscito a chiamare i soccorsi: l'ambulanza giunta da Molfetta, però, non aveva un medico a bordo. La situazione si è fatta subito drammatica, visto l'infarto miocardico acuto in corso.

Cosa è successo

Sono sopraggiunti quindi i soccorritori del 118 di Bisceglie, in grado di stabilizzare il paziente con il defibrillatore. A causa delle precarie condizioni dell'uomo, in pochi minuti, grazie a una chiamata alla centrale operativa di Bari, è stata rilevata la disponibilità di una unità di emodinamica più vicina. La sinergia attivata con l'ospedale San Paolo di Bari, ha permesso di raggiungere la struttura permettendo all'uomo di essere sottoposto ad una angioplastica. Il 71enne è fuori pericolo.