Incidente stradale alla periferia del paese: un uomo finisce in ospedale

Scontro tra auto alla periferia del paese. Un Suv della Land Rover non si ferma allo stop e prende in pieno una Fiat Punto.

Ad avere la peggio il conducente dell'utilitaria che è finito in ospedale, illeso l’altro conducente.

Il fatto si è verificato intorno alle ore 18.30, a Zollino, comune in provincia di Lecce. Il Suv proveniva da via Firenze ma non si è fermato allo stop all'incrocio con via Pisa. La Fiat Punto colpita sulla fiancata sinistra é stata scaraventata sul palo della luce, all’angolo opposto. Sul posto sono intervenuti per i rilievi del caso i Carabinieri della stazione di Soleto, nella cui giurisdizione ricade anche Zollino, e gli agenti della Polizia municipale.