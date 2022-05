Incidente sulla statale: auto si ribalta, donna ferita incastrata tra le lamiere

Grande paura sulla statale 101, nei pressi dello svincolo Copertino-San Donato per un incidente stradale, dove un'auto, una Renault Clio, condotta da C.T. 72enne di Nardò, si è ribaltata.

Le cause sono ancora tutte da accertare. I vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarre la conducente dall’abitacolo per poi affidarla alle cure del 118. La donna è stata trasportata presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce dove si trova in prognosi riservata a causa di una trauma cranico e uno toracico riportato nell'impatto.

Traffico in tilt e rallentamenti sulla statale.