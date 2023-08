Incidente stradale sulla via del mare: perde il controllo dello scooter e finisce fuori strada. Grave turista 23enne

Perde il controllo della scooter sulla via per il mare e precipita nella vegetazione ai bordi della litoranea tra Sant’Isodoro e Torre Inserraglio. L’incidente stradale, che ha visto coinvolto un turista foggiano di 23 anni in sella ad un ciclomotore, è avvenuto intorno alle 18.30. Al momento restano poco chiare le cause per cui l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo, cadendo sull’asfalto e poi scivolando nei cespugli di macchia mediterranea.

L’allarme lanciato da alcuni automobilisti di passaggio ha richiamato sul posto i sanitari del 118, che dopo aver recuperato il 23enne dalla vegetazione, ne hanno disposto il ricovero in ospedale a Lecce, in codice rosso, per un presunto trauma toracico e rottura della milza. Il giovane ricoverato in rianimazione è stato portato poi in sala operatoria per essere sottoposto ad intervento chirurgico.