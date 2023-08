Salento incidente stradale: scontro tra auto e moto. Morto un motociclista 36enne

Incidente mortale sulla strada che collega Casarano a Melissano. Nello scontro tra auto e moto è morto un motociclista. A perdere la vita un 36enne salentino alla guida della moto che si è scontrata con un’auto. Al momento resta poco chiara causa e dinamica dell’impatto avvenuto poco dopo le 20.30.

Per il giovane sbalzato dalla sella, non c’è stato nulla da fare all’arrivo dei sanitari: troppe gravi le ferite riportate nell’incidente.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’Ordine per i rilievi planimetrici e stabilire l’esatta dinamica dell’incidente mortale.