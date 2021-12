Paura in rotatoria: auto perde il controllo e vola su un muretto

Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un rondò. È successo ieri sera a Gagliano del Capo. Vittima dell’incidente, fortunatamente non grave nonostante l'auto ribaltata in piene centro, un ventitreenne di Alessano.

L'incidente alla rotatoria in costruzione

Intorno alle 22 il giovane ha perso il controllo della sua Renault Captur nei pressi della rotatoria in fase di costruzione nei pressi del supermercato Eurospin. L'auto è letteralmente impazzita ribaltandosi e finendo di un muretto del cantiere ma senza entrare in collisione con altri mezzi.

Il giovane era da solo in auto ed è stato immediatamente soccorso. Le sue considerazioni non destano preoccupazione. Negativi anche i test per alcol e stupefacenti previsti in questi casi.