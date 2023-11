Incidente sulla statale, l'auto sbanda e finisce sul guard rail: strada chiusa

A causa di un incidente avvenuto in mattinata, la statale 274 “Salentina Meridionale” è temporaneamente chiusa al traffico lungo la carreggiata in direzione sud, in corrispondenza del territorio comunale di Gallipoli, in provincia di Lecce.

Per cause in corso di accertamento un’autovettura ha sbandato autonomamente finendo contro le barriere di sicurezza. Non si registrano feriti.

I soccorsi

Per consentire la rimozione del mezzo e il ripristino delle regolari condizioni di sicurezza, la viabilità è provvisoriamente indirizzata lungo la rete limitrofa con indicazioni in loco.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile.