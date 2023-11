Incidente all'alba sulla provinciale: scontro tra auto e trattore: due feriti

Grave incidente alle prime luci del giorno a pochi chilometri dal centro abitato di San Pietro Vernotico, lungo la provinciale per Mesagne. Nello schianto tra un'auto e un trattore sono rimasti feriti una giovane barista di Tuturano, che alla guida della sua vettura si stava recando al lavoro, e il conducente del mezzo agricolo, diretto in un campo della zona.

A seguito del violento impatto, la donna è rimasta incastrata nelle lamiere e per estrarla si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco.



Entrambi i feriti, dopo le prime cure prestate dagli operatori del Servizio 118, sono stati accompagnati a bordo di due ambulanze al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi.

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri, giunti sul posto, per ricostruire la dinamica dell'incidente ed appurare eventuali responsabilità.