Incidente sulla statale 275: scontro tra auto. Tre feriti

Incidente sulla statale: scontro tra auto e tre feriti. Una persona incastrata tra le lamiere. E' accaduto intorno alle 18.20, sulla statale 275 nei pressi del comune di Alessano, dove una squadra dei Vigili del Fuoco di Lecce, distaccamento di Tricase, è intervenuta per un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto, una Peugeot 307 e un'Opel Corsa, all'interno della quale una persona era rimasta incastrata.



Gli uomini dei Vigili del Fuoco, in collaborazione con il personale del 118, hanno proceduto ad estrarre la persona intrappolata nell'auto. Tre feriti, il bilancio dell'incidente, tutti trasportati in strutture ospedaliere vicine per ricevere le cure necessarie.