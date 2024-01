Incidente mortale sulla San Cataldo-Otranto, aperta un'inchiesta per l'assenza dei guardrail

La Procura di Lecce ha aperto un’indagine per far luce sulle cause ed eventuali responsabilità dell’incidente dello scorso 26 dicembre, sulla San Cataldo-Otranto, in cui ha perso la vita il 62enne leccese Daniele Lodeserto. Nel registro degli indagati la moglie dell’uomo, anche lei rimasta ferita, che era alla guida della Fiat Punto andata ad impattare violentemente contro un albero di ulivo situato nella campagna circostante la strada provinciale 366.

L’attività inquirente è stata promossa dalla pm Giorgia Villa, che ha conferito incarico per una consulenza tecnica all’ingegnere Evaldo Durante. Sessanta giorni di tempo per le risultanze. Il consulente della Procura sarà affiancato dal consulente dell’indagata, Cristiano Scardino, individuato dai legali della donna, Rocco Vincenti e Silvia De Cicco, che hanno mosso le prime richieste di verifica “se l’eventuale presenza di guard rail su quel tratto stradale avesse potuto evitare la tragedia”. Parte offesa anche uno dei fratelli della vittima, assistito dall’avvocato Francesco D’Agata.