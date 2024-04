Incidente mortale nel Salento: perde la vita un 22enne, ferito un 19enne

Incidente mortale in Salento nella notte tra Pasqua e Pasquetta. Vittima del sinistro stradale avvenuto poco prima dell'una, in territorio di Salve, un 22enne, Francesco Saranelli, deceduto sul colpo nel violento impatto fuori strada dell'auto.

Ferito nell'impatto anche un 19enne, seduto lato passeggero, estratto dall'abitacolo e trasportato dai sanitari del 118 in codice rosso all'ospedale "Cardinal Panico" di Tricase.

L'altro incidente

Un secondo scontro stradale è avvenuto circa un'ora dopo sul versante adriatico di San Foca. Nella vettura finita fuori strada, per cause al vaglio dei carabinieri, sono rimasti feriti due giovani, soccorsi dal personale medico del 118 e trasportati in codice giallo in ospedale a Lecce.