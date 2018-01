© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha accusato un malore e chiesto di poter lasciare il luogo di lavoro prima dell'orario di uscita previsto. Ma G.D., originario di Cursi e residente a Soleto, ha fatto appena in tempo a uscire dalla scuola elementare Cesare Battisti, dove era impiegato come bidello, e a salire in auto.Pochi metri per uscire dal parcheggio in via Cavallotti - pieno centro di Lecce - e quel malore avvertito pochi minuti prima, si è manifestato per ciò che era: un infarto. Ha perso il controllo dell'auto, provocando così un piccolo incidente. Passanti e automobilisti hanno allertato il 118, intervenuto subito. I sanitari hanno praticato all'uomo il massaggio cardiaco per diversi minuti, ma purtroppo senza risultati: per G.D. non c'è stato nulla da fare.