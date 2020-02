Gli alunni del Battisti alla conquista del tribunale: l'incontro con i magistrati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oltre 100 scolari delle classi quinte dell’Istituto Cesare Battisti di Lecce sono stati ricevuti questa mattina nell’Aula Magna Vittorio Aymone dal presidente della Corte d’Appello di Lecce Lanfranco Vetrone e dal Procuratore Generale Antonio Maruccia. Gli scolari, insieme ai loro insegnanti, hanno apprezzato i consigli e le parole delle massime autorità distrettuali, che hanno augurato agli studenti presenti di poter tornare in un futuro non lontano nel Palazzo di Giustizia come magistrati, avvocati, dirigenti o componenti delle Forze dell’Ordine.E’ seguito un affettuoso incontro degli scolari con Stefania Mininni, sostituto procuratore presso la locale Procura della Repubblica, e con Ennio Cillo, Avvocato Generale presso la Procura Generale che hanno dedicato il loro tempo a rispondere alle innumerevoli domande degli scolari. Resta ferma nella mente di grandi e piccoli, oltre alla gratitudine per il prezioso incontro, il monito rivolto agli scolari dai magistrati «di rivolgersi sempre ai genitori, agli insegnanti e a tutti agli adulti di riferimento qualora pensassero di trovarsi in situazioni di pericolo».