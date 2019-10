Scontro fra auto e autocisterna che trasportava Gpl: tragedia sfiorata. Dodici ore per la messa in sicurezza

Sono terminate questa mattina, con un intervento dei vigili del fuoco durato oltre 12 ore, le operazioni di svuotamento di un’autocisterna che trasportava GPL e della messa in sicurezza dei veicoli, una Fiat Multipla e una Opel Agila, rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto ieri, poco prima di mezzogiorno, sulla Veglie- Porto Cesareo, all’altezza di Leverano, in provincia di Lecce.

L’intervento dei caschi rossi ha richiesto l’utilizzo di un’unità speciale e di personale impiegato nelle operazioni molto delicate e pericolose, tanto per l’incolumità degli uomini impiegati durante l’intervento quanto per la possibilità, scongiurata, di un’esplosione che avrebbe potuto interessare anche le due autovetture coinvolte nel sinistro, e causare gravi conseguenze ai conducenti e passeggeri a bordo delle autovetture al momento dello scontro.

Frontale sulla via del mare: camion di gpl contro un'utilitaria

Subito dopo l’impatto le due autovetture sono uscite fuori strada e le persone a bordo soccorse da passanti e conducente dell’autocisterna. Sono stati quindi trasportati con le ambulanze del 118 presso gli ospedali di Lecce, Gallipoli e Copertino dove sono i medici hanno riscontrato fratture e lesioni guaribili in 30 giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA