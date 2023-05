Saltano le navette green: un'altra estate col trenino turistico a Gpl

Non si spegne il trenino gpl nel centro storico di Lecce. E slitta il nuovo bando per la nuova offerta "green" di mezzi turistici. Il Comune di Lecce ha deciso di concedere una "proroga tecnica" alla società Multivision che gestisce il servizio di trasporto persone a mezzo di trenino turistico su gomma, oggi presente in città.

La proroga



La proroga arriva a due mesi dall'approvazione della delibera di giunta per la pubblicazione di un bando di affidamento del nuovo servizio per vacanzieri.

La volontà, infatti, è quella di mandare in pensione il vecchio trenino e cercare nuovi concessionari che utilizzino mezzi più efficienti e meno inquinanti. L'obiettivo è incrementare e migliorare l'attuale offerta, che si è rivelata nel tempo "un ottimo sistema di divulgazione delle bellezze della città" e che "risulta molto apprezzata dai viaggiatori che possono essere guidati alla scoperta del patrimonio storico artistico stando comodamente seduti". Attualmente il servizio, affidato nel 2011 alla ditta Multivision srl e scaduto, dopo vari rinnovi, a fine dicembre 2022, viene svolto su un unico percorso all'interno del centro storico (dalla Basilica di Santa Croce passando per il Duomo, San Matteo e lungo tutto il corso fino Porta Rudiae) con l'ausilio di un solo mezzo con alimentazione gpl di proprietà dell'amministrazione comunale. Una offerta che ormai risulta carente rispetto al numero di presenze registrate nel capoluogo salentino. E anche poco green.

I miglioramenti



Per questo l'amministrazione Salvemini si è impegnata nel mettere nero su bianco una nuova offerta migliorativa in termini di lunghezza dei percorsi, di frequenza delle corse, di accessibilità e qualità: uno o più mezzi elettrici, quindi, che permetteranno, con diversi percorsi, di visitare le principali attrazioni culturali, toccando i luoghi di interesse con una visita "allargata" della città. «Crediamo sia un'ottima occasione per incrementare un servizio utile per Lecce aveva spiegato l'assessore alla Mobilità sostenibile Marco De Matteis -. Stiamo studiando varie ipotesi per migliorare l'offerta prevedendo, ad esempio, percorsi non solo all'interno dell'area antica, con i monumenti principali, ma anche lungo i viali storici e fino ad arrivare al Parco archeologico Rudiae. In questo modo il servizio permetterà a chi vuole visitare la città di avere una visione più ampia del territorio urbano».



L'iter per la redazione di un avviso pubblico per l'individuazione dei soggetti ai quali rilasciare la relativa autorizzazione per 9 anni (2023-2033), però, non è ancora stato completato. Per questo il settore Mobilità ha deciso di prorogare il contratto d'appalto del servizio di trasporto turistico su gomma alla Multivision fino all'espletamento della gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Una proroga necessaria per non interrompere il servizio proprio alle porte della nuova stagione turistica. Il particolare mezzo offre la possibilità con un unico biglietto di visitare il cuore di Lecce da una prospettiva diversa e con una modalità divertente. E non sono pochi i visitatori che ogni giorno decidono di spostarsi all'interno del centro storico con il piccolo convoglio, scoprendo i monumenti più importanti senza camminare a piedi, magari sotto il sole. La nuova offerta di trasporto, che sarà oggetto come detto di un bando, dovrà prevedere almeno due itinerari diversi, anche extraurbani, per un aumento dei trenini turistici in termini di percorrenza e di frequenza. Inoltre per accompagnare i visitatori dovranno essere utilizzati veicoli di proprietà del concessionario, a propulsione elettrica e a zero emissioni, nel rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza e igiene. Tra le prime ipotesi, come detto, anche un percorso per accompagnare i turisti al Parco archeologico di Rudiae.

S.D.C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA